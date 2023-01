Das Ende einer Ära Gallands Vermächtnis

Doch Galland beließ es nicht beim Rückblick, sondern schaute in die Zukunft und hinterließ so etwas wie ein Vermächtnis. „Nie wieder Investorenfußball?“ Diese Antwort sei für manch einen naheliegend, aber nur dann richtig, „wenn wir uns sehr bewusst dafür entscheiden sollten, dass unser Verein auch auf Dauer keine höheren Ziele als die Teilnahme am Spielbetrieb in der Regionalliga verfolgt.“ Seine Empfehlung mit Weitblick lautete daher: Sollte eine Rückkehr in höhere Ligen langfristig theoretisch möglich bleiben, „so sollte sich die bereits gebildete Satzungskommission eher behutsam der Frage nähern, wie man den Einfluss eines oder mehrerer Investoren im Stammverein begrenzt, ohne das berechtigte Anliegen der Mitsprache vollständig zu negieren.“