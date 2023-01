Die Wandlung des KFC Von der Skandalnudel zum Musterknaben

Die Zeit, da in Uerdingen Traumschlösser gebaut werden, sind vorbei. Der Vorsitzende Damien Raths hat als mittelfristiges Ziel ausgegeben, ein etablierter Regionalligist zu werden. Allerdings bleibt der KFC ambitioniert, was das kurzfristige Ziel betrifft: den Aufstieg in die Regionalliga. Er würde vieles erleichtern und die breite Basis des Vereins weiter stärken. Luft nach oben gibt es noch.