Wiedersehen mit Ex-Torwart : Selke beobachtet Torwart Ospelt

Sebastian Selke trug einst das Torwart-Trikot des KFC. Foto: M.Wagner_(D)Krefeld_0177-5001630

Krefeld Der Nationaltrainer Lichtensteins kommt Samstag zum Auswärtsspiel nach Aachen.

(hrl) Für das nächste Spiel des Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen, das der Verein am kommenden Samstag um 14 Uhr bei Alemannia Aachen auf dem Tivoli bestreitet, hat sich hoher Besuch angekündigt. Und zwar der frühere Uerdinger Torwart Sebastian Selke. „Selle“, wie man ihn in Uerdingen auch heute noch nennt, kommt in seiner Eigenschaft als Torwarttrainer der lichtensteinischen Nationalmannschaft und will seinen Schützling Justin Ospelt beobachten.

Bereits zweimal stand der 22-jährige Torwart des KFC für die Auswahl des Großherzogtums zwischen den Pfosten. Selke trainiert seit 2009 die Torhüter des FC Vaduz (spielt in der zweiten Liga der Schweiz) und seit einigen Monaten in Personalunion auch die der A-Nationalmannschaft Lichtensteins. Für Liechtensteins Nationalmannschaft beginnt das Länderspieljahr 2022 mit zwei Freundschaftsspielen in Südspanien.