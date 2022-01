Hoffnungsschimmer für den abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten : Gericht kippt Neun-Punkte-Abzug wegen der Insolvenz des KFC

Krefeld Für den Traditionsverein ist das der letzte Strohhalm im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga. Der Rückstand beträgt zehn Punkte.

Trainer Alexander Voigt reagierte zwar ebenfalls erleichtert, jedoch auch kritisch. „Das ist die erste gute Nachricht seit Samstag“, sagte er. „Aber das hilft überhaupt nicht, wenn die Mannschaft so auftritt wie in der zweiten Halbzeit.“ Da war der KFC nach ordentlicher erster Halbzeit beim SC Wiedenbrück durch zwei unglückliche Gegentore in Rückstand geraten und dann eingebrochen. Am Ende hieß es 1:5. Anschließend hatte es in der Kabine richtig gekracht. „Ich stelle mich immer vor die Mannschaft, aber nicht nach so einem Auftritt. Das geht einfach nicht. Und es war ja nicht das erste Mal in dieser Saison.“ Dass es der Mannschaft, die mit nur neun Punkten Tabellenletzter ist und bereits zehn Punkte Rückstand auf Rang 15 hat, der zum Klassenerhalt berechtigt, an Qualität mangelt, beurteilt Voigt differenziert. „Die Spieler haben gezeigt, dass sie fußballerisch mithalten können. Aber es ist unbegreiflich, dass sie beim geringsten Gegenwind umfallen.“ Die Hoffnung, dass die Nachricht vom gekänzelten Punktabzug Kräfte frei setzt, hat der Coach natürlich.