Abgeschlagener Tabellenletzter : Beim KFC Uerdingen müssen alle hinterfragen

Meinung Krefeld Der Neustart 2022 ist durch die 1:5-Niederlage beim SC Wiedenbrück zum Rohrkrepierer geworden. Eine echte Überraschung ist das nicht, denn die Ursachen für die desaströse Saison liegen tiefer.

Nach der Winterpause sollte alles besser werden. Möglichst schnell sollten drei Siege her und der Anschluss an die den Klassenerhalt sichernden Plätze hergestellt werden. Trainer Alexander Voigt und die Spieler haben sehr viel dafür getan, viel investiert. Dann sind sie unglücklich auf die Verliererstraße geraten und haben sich anschließend ergeben. Das ist nicht schön, aber auch irgendwie menschlich, nachdem es in 21 Spielen zuvor nur einen Sieg gab. Trainer Alexander Voigt, einst Profi mit 79 Bundesliga- und 209 Zweitligaspielen, hat natürlich recht, wenn er fordert, die Spieler müssten sich hinterfragen.