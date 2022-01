1:5 beim SC Wiedenbrück : KFC Uerdingen bricht nach der Pause ein

Wiedenbrück Der KFC Uerdingen ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet. Der Tabellenletzte der Fußball-Regionalliga verlor beim SC Wiedenbrück mit 1:5. Das Ergebnis spiegelt die Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr nicht wider.

Acht grausame Minuten haben den KFC Uerdingen nach der Pause aus der Bahn geworfen. Die bis dahin gleichwertigen Gäste kassierten beim SC Wiedenbrück drei in ihrer Entstehung unglückliche Gegentore, die den K.o. bedeuteten. Am Ende fiel das Ergebnis mit 1:5 (0:0) deutlich, aber zu hoch aus.

Ob Trainer Alexander Voigt einen tiefen, festen Schlaf oder eine unruhige Nacht hatte, ist nicht überliefert. Aber er hatte einige Eingebungen. „Zwei, drei Positionen sind noch offen, da muss ich noch mal drüber schlafen“, hatte er angekündigt. Doch es ging um wesentlich mehr. Er wählte sogar ein völlig neues System. „Wir spielen auf jeden Fall mit zwei, vielleicht sogar mit drei Stürmern“, hatte er angekündigt. Doch am anderen Tag bot er in Charles Atsina nur eine Spitze auf und setzte stattdessen auf ein 4-1-4-1-System. Und im Tor stand nach überstandener Verletzungs- und Coronapause Justin Ospelt anstatt Jovan Jovic.

Gut 20 Minuten benötigten die Uerdinger, um erstmals in den gegnerischen Strafraum zu gelangen. Wenig später hatten sie dann die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit, als Justin Neiß allein auf Torhüter Marcel Hölscher zulief, den Ball aber knapp am Tor vorbei schoss. Defnsiv stand der KFC gut und ließ wenig zu - bis zwei Minuten vor der Pause. Da kam Said Harouz frei zu einem Volleyschuss, der jedoch über das Tor ging.