Eine erfolgreiche Woche : Ein Fünkchen Hoffnung für den KFC

Krefeld Dem Klub gelingt nach der guten Nachricht - kein Punktabzug wegen der Insolvenz - gegen 1. FC Köln II beim 2:2 ein Achtungserfolg. Pepijn Schlösser sorgte mit einem Distanzschuss Marke Tor des Monats für den Ausgleich.

Dabei waren die Uerdinger zunächst wieder in alte Muster verfallen und lagen nach nicht einmal einer viertel Stunde hinten. Bei einem Freistoß aus dem Halbfeld schlich sich Yusuf Örnek in den Rücken der Abwehr. Freistehend hatte er keine Mühe mit einem Flachschuss das 0:1 (14.) zu erzielen. Allerdings hätten sie zu dem Zeitpunkt führen müssen, denn in der Szene unmittelbar davor, vergab Shun Terada eine hundertprozentige. Nach einem gewonnenen Laufduell gegen Ömek, lief der Japaner allein auf den Torwart zu, zögerte dann aber zu lange mit dem Abschluss, so dass sein Schuss noch geblockt werden konnte. Direkt nach Wiederanpfiff fingen die Uerdinger sich abermals ein frühes Gegentor, als Oliver Issa Schmitt in der 47. Minute per Kopf auf 0:2 stellte, die Vorentscheidung in der Partie wie viele dachten. Doch vielen Unkenrufen zum Trotz lebt diese Mannschaft und kam binnen drei Minuten zum Ausgleich – daß man sich nach dem Wiedenbrückspiel in der Kabine wechselseitig und lautstark die Meinung gegeigt hatte, schien eine Wirkung zu haben. Erst traf der fleißige Terada zum 1:2 (78.), dann erzielte Pepijn Schlösser mit einem Distanzschuss Marke Tor des Monats den 2:2 Ausgleich (81.). Doch zu mehr, zum erhofften und eigentlich so wichtigen Dreier reichte es dann doch nicht.