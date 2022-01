2:2 gegen nach 0:2 : KFC feiert Achtungserfolg gegen Köln II

Krefeld Nach einem 0:2-Rückstand hat sich der KFC Uerdingen im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln noch einen Punkt erkämpft.

In zahlreichen Partien im vergangenen Jahr hatte der KFC in den Anfangsminuten Gegentore kassiert, war danach nicht mehr in der Lage gewesen, eine Partie zu drehen. In Wiedenbrück, am vergangenen Wochenende war es umgekehrt. Einer guten ersten Halbzeit folgte eine desaströse zweite mit fünf Gegentoren. „Wir müssen unser Leistungspotential auch mal über 90 Minuten ausschöpfen“, hatten deshalb Trainer Alexander Voigt und Abwehrspieler Leonel Kadiata vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln angemahnt.