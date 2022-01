Leidenschaft und Effizienz : Was der KFC Uerdingen vom FC St. Pauli lernen kann

Krefeld Die spektakulären DFB-Pokalspiele und ihre Ergebnisse sind auch beim Training des KFC Uerdingen ein Thema. Trainer Alexander Voigt schult die Chancenverwertung und sagt, was es mit der Trainingsgruppe zwei auf sich hat.

Die Uerdinger stehen als Tabellenletzter bei neun Punkten Rückstand mit dem Rücken zur Wand. Trotzdem lautet das Motto weiterhin: Ruhe bewahren. Das gilt auch für die taktische Ausrichtung. „Wir werden dort mit Sicherheit nicht von der ersten Minute an am gegnerischen Strafraum pressen“, erklärt Voigt. „Wir wollen aus einer guten Organisation heraus spielen, so wir das auch in Bonn schon gemacht haben.“

Die Uerdinger haben in 21 Regionalligaspielen nur 16 Tore erzielt. In den drei Testspielen in der Winterpause gegen Teutonia St. Tönis, Rot-Weiß Oberhausen und den 1. FC Bocholt haben sie nur ein einziges Mal getroffen.

Und natürlich waren auch die DFB-Pokalspiele vom Vorabend ein Thema, vor allem der Sieg von St. Pauli gegen Dortmund und das Elfmeterschießen in Köln, das der Hamburger SV spektakulär gewann. „Ich hatte vorher schon gedacht, dass das eine enge Geschichte wird, aber dass es dann so ausgeht“, blickt Voigt zurück. „Wir haben wieder einmal gesehen, dass immer etwas geht als Underdog. St. Pauli hat auch nicht viele Chance gehabt, aber sie haben sie genutzt. Und sie haben leidenschaftlich verteidigt gegen so einen Gegner mit so einer Qualität. All das zeigt uns: Wenn du leidenschaftlich verteidigst und die Chancen, die du hast, auch wenn es nur zwei oder drei sind, nutzt, dann muss es am Ende auch mal reichen. Aber die zwei oder drei musst du auch nutzen.“