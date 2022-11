Am Montag Krisensitzung Trainer Alexander Voigt steht beim KFC vor dem Aus

Wer mit einer Schlussoffensive der Uerdinger gerechnet hatte, wurde enttäuscht. Die Gastgeber wurden immer mutiger und belohnten sich durch die beiden späten Tore von Justin Bock und Marco de Stefano. Dass Pascale Talarski mit seinem Pfostenschuss Pech hatte und Shun Terada knapp am Ball vorbei flog, soll nicht verschwiegen werden. Es ändert aber nichts am Gesamtbild. Die Uerdinger haben das Spiel auch nicht in den letzten Minuten verloren, sondern bereits in der ersten Halbzeit, in der sie ideenlos und harmlos nicht eine einzige gefährliche Situation kreierten. Die Fans haben längst in Trainer Alexander Voigt den Schuldigen ausgemacht.