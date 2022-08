Triftige Gründe : Darum ist der Aufstieg für den KFC Uerdingen Pflicht

Für die Fans des KFC Uerdingen wird es in der kommenden Saison endlich wieder was zu feiern geben. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Analyse Krefeld Nach zwei Abstiegen spielen die Uerdinger in der kommenden Saison in der Fußball-Oberliga. Laut offizieller Sprachregelung will der Traditionsverein oben mitspielen. Das ist aber am Ende zu wenig. Wir sagen warum.

Der KFC Uerdingen hat zwei schlimme Jahre hinter sich. Der Traditionsverein wurde von der Dritten Liga über die Regionalliga bis in die Oberliga durchgereicht. Die GmbH und der Verein mussten Insolvenzverfahren beantragen. Inzwischen hat sich der Verein konsolidiert, ist schuldenfrei und muss neu starten. Dabei steht der Pokalsieger von 1985 vor einer ganz entscheidenden Saison. Die kommende Spielzeit wird darüber entscheiden, ob der KFC in den Niederungen zur grauen Maus verkommt, oder aber auf die regionale Fußball-Bühne zurückkehrt und dann wieder auf namhafte Gegner trifft. Unsere Analyse kommt zu dem Ergebnis: Der Aufstieg ist für den KFC Pflicht. Wir sagen warum.

Der KFC hat die meisten Zuschauer und besten Fans. Fans schießen keine Tore, könnte in Abwandlung des Zitats von Otto Rehhagel, wonach Geld keine Tore schießt behaupten. Und doch spielen die Zuschauer eine Rolle. Sie füllen die Kasse und sorgen für Stimmung. Beides ist wichtig und ein großes Plus für den KFC, der den mit großem Abstand höchsten Zuschauerschnitt der Liga haben wird. Über 1.000 Dauerkarten hat er verkauft, was in dieser Saison ein deutscher rekordwert ist. Zum Auftakt am Samstag (18 Uhr) gegen den Cronenberger SC wird das Stadion Grotenburg mit 2.000 Besuchern höchstwahrscheinlich ausverkauft sein. Die Ultras werden wieder für eine beeindruckende Stimmung sorgen und die Elf von Trainer Alexander Voigt nach vorne peitschen. Wenn der Funke vom Rasen auf die Ränge und umgekehrt überspringt, wird das ein Uerdinger Faustpfand sein.

Der KFC hat den höchsten Etat. Otto Rehhagels berühmt gewordenes Zitat ist inzwischen klar widerlegt worden. Bayern München ist der finanzstärkste Verein und auch deshalb zehn Mal in Folge Deutscher Meister geworden. Der KFC hat in der Oberliga den höchsten Etat – vor allem dank der Zuschauer, des Hauptsponsors Hermes Arzneimittel und einer inzwischen wieder deutlich steigenden Anzahl mittlerer und kleinerer Sponsoren. Der Etat dürfte bei rund 750.000 Euro liegen. Für fast alle anderen Oberligisten – mit Ausnahme der SSVg Velbert und der Sportfreunde Baumberg – bilden 300.000 Euro eine kaum zu knackende Schallmauer.

Der KFC hat die beste Mannschaft. Nach den Erfahrungen der vergangenen Saison hat der Vorsitzende Damien Raths in den vergangenen Monaten die Kaderplanung selbst in die Hand genommen. „Wenn man aus der Oberliga aufsteigen will, braucht man eine Regionalligamannschaft“, hat er einmal gesagt. Dementsprechend hat er hat den Kader zusammengestellt, von dessen Qualität auch Jörg Wieczorek vom Trikotsponsor Biolectra überzeugt ist: „Mit dem Kader wären wir vergangene Saison aus der Regionalliga nicht abgestiegen.“ Tatsächlich ist die Mannschaft gespickt mit starken Spielern, von denen die meisten bereits höherklassig gespielt haben. Die individuelle Qualität allein garantiert allerdings noch keinen Erfolg.

Der KFC ist optimal vorbereitet. Der KFC hat bereits am 19. Juni mit der Vorbereitung begonnen. Eine solch lange Trainingszeit hatte kein anderer Oberligist. Dabei kamen zwei Aspekte zusammen: Die fehlende Vorbereitung der vergangenen Saison und der Umstand, dass die zurückliegende Spielzeit für den Regionalligisten KFC bereits am 14. Mai beendet war, während in der Oberliga noch bis zum 12. Juni gespielt wurde. Diesen zeitlichen Vorteil haben die Uerdinger genutzt. Zudem sind die die einzige Mannschaft, die mit Vollprofis arbeitet und zweimal täglich trainiert. Was zuversichtlich stimmt: In den zurückliegenden Wochen war eine deutliche Entwicklung zu sehen. Trainer Alexander Voigt hat ein Team geformt und strukturiert, das den nötigen Siegeswillen zu haben scheint. Dieser Wille und die Konstanz könnten am Ende ausschlaggebend sein.

Das wären die Folgen des Aufstiegs. Der Verein ist wirtschaftlich gesund, der neue Vorstand präsentiert sich seriös und hat Vertrauen geschaffen – in der Politik, der Wirtschaft und anderen Vereinen. Auch die Fans honorieren das, kommen in Scharen und unterstützen den Verein bei seinem Neuaufbau. Diese positive Stimmung dürfte bei positiven Ergebnissen Woche für Woche euphorisch werden. Erfolg macht sexy. Der Verein stünde – zumindest kurzfristig – vor einer rosaroten Zukunft. Das Kontrastprogramm zu den vergangenen zwei Jahren. Zudem müsste das Stadion Grotenburg bis zum Frühsommer regionalliga-tauglich saniert werden. Denn dass der KFC in der Saison 23/24 wieder auswärts seine Heimspiele bestreiten muss, würde das Fass endgültig zum Überlaufen bringen.