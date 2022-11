KFC Uerdingen verliert in Hamborn 0:2 Spielunterbrechung wegen drohender Krawalle

Die Gäste taten sich auf dem holprigen Rasen von Beginn an schwer und waren allenfalls gleichwertig. Sie benötigten auch die Hilfe des grünen Untergrunds, um nicht in Rückstand zu geraten, denn als Pascal Spors allein auf KFC-Keeper Robin Uedegbe zulief, versprang ihm der Ball. Und Glück war auch, dass der Unparteiische bei einem von Kapitän Leonel Kadiata zurück gespielten Ball auf Abseits entschied. In der Offensive hatten die Gäste nichts zu bieten; es war erschreckend wie einfallslos und schwach sie agierten. Zwar waren Alexander Lipinski und Levan Kenia in der Spitze bemüht, doch aus dem offensivschwachen Mittelfeld kam nichts. Das gefährlichste war ein abgefälschter Schuss von Kadiata Sekunden vor dem Halbzeitpfiff. Wenig später humpelte der zuvor gefoulte Lipinski zum Pausentee in die Kabine. Er kehrte aber aufs Feld zurück, hingegen durften Evers, Funk und Rizzo nicht mehr ran. Und es war sofort mehr los. Der KFC machte schon in den ersten drei Minuten mehr Alarm als in den gesamte 45 Minuten vor. Der Spielfluss wurde aber in der 53. Minute abrupt gestoppt, das Spiel wegen drohender Ausschreitungen für sechs Minuten unterbrochen. Einige Duisburger Fußballfreunde, die sonst eher beim MSV sind, hatten den Weg nach Hamborn gefunden. Prompt war der KFC-Rhythmus wieder unterbrochen. Fortan war Hamborn wieder gleichwertig und hatte in der 68. Minute die beste Möglichkeit. Einen von Kilian Schaar lenkte Torhüter Udegbe mit einer Monster-Parade soeben noch um den Pfosten.