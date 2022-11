Endlich ein souveräner Heimsieg : KFC Uerdingen gibt sich gegen den FC Kray keine Blöße

Kevin Weggen, der hier von Romario Antonio Guscott vom FC Kray verfolgt wird, sorgte für die Vorentscheidung. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Die Uerdinger feiern einen auch in der Höhe verdienten 4:0-Sieg gegen die Essener. Levan Kenia, Kevin Weggen, Maik Odenthal und Alexander Lipinski tragen sich in die Torschützenliste ein.

Der KFC Uerdingen lässt den Spitzenreiter SSVg Velbert nicht weiter davon ziehen, sondern bleibt ihm auf den Fersen. Die Blau-Roten gewannen gegen den FC Kray mit 4:0 (2:0), während die Velbert den 1. FC Monheim mit 4:1 besiegte. Die beiden Meisterschaftsfavoriten gaben sich keine Blöße. Somit bleibt es bei dem Vier-Punkte-Vorsprung der Niederbergischen.

Die Voraussetzungen waren alles andere als gut. Dass es mit nur 1.824 Zuschauern – einige Dauerkarteninhaben waren nicht gekommen – eine schwächere Kulisse gab, lag an dem unglücklichen Termin, denn die Konkurrenz war groß: die Jecken feierten Hoppeditz Erwachen und wenige Kilometer entfernt spielten sowohl Fortuna Düsseldorf als auch Borussia Mönchengladbach. Aber auch die enttäuschenden Ergebnisse in den Heimspielen, in denen sich der KFC bereits drei Niederlagen gegen TVD Velbert (1:4), Union Nettetal (2:3 und 1. FC Kleve (2:3) leistete, haben sicherlich ihren Teil dazu beigetragen.

Entscheidend waren sie auf jeden Fall dafür, dass die Uerdinger schwer unter Druck standen. Trainer Alexander Voigt hatten keinen Zweifel daran gelassen, dass nur ein Sieg gegen den FC Kray zählt. Aber er konnte nicht dabei sein und die Mannschaft vorbereiten, denn der Coach wurde positiv auf Corona getestet und muss seitdem zu Hause bleiben. So hatte der Sportliche Leiter Patrick Schneider auf der Bank das Sagen.

Nach Absprache mit Voigt änderte Schneider die Anfangsformation gegenüber dem enttäuschenden 2:2 am vergangenen Sonntag in Monheim auf zwei Positionen geändert: für Sander Rau stand erstmals Yaman Hasal beim Anpfiff in der Viererkette und für den wieder spielberechtigten Kevin Weggen musste Joshua Yeboah seinen Platz räumen.

Es entwickelte sich von Beginn an ein Spiel auf ein Tor, in dem Alexander Lipinski nach sieben Minuten die erste Chance hatte. Die Essener kamen kaum einmal aus der eigenen Hälfte und den im kurzärmeligen, neuen, rosafarbenen Trikot spielenden KFC-Keeper Robin Udegbe dürfte es gefröstelt haben. Es folgten Chancen quasi im Minutentakt durch Levan Kenia, Gianluca Rizzo und Maik Odenthal, doch der Führungstreffer wollte noch nicht fallen. Dazu bedurfte es in der 20. Minute eines Kunstschusses von Kenia in den Winkel. Auch danach änderte sich am Spielgeschehen wenig: die Uerdinger machten weiter Druck, Kray konnte sich kaum einmal befreien – doch die Überlegenheit fand im Resultat erst in der 41. Minute Niederschlag, als Kevin Weggen mit einem Flachschuss aus 17 Metern traf. Das war pünktlich vor der Pause die Vorentscheidung.