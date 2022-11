Fußball, Bezirksliga FCL entscheidet die Partie schon vor der Halbzeitpause

Fußball-Bezirksliga: FC Leverkusen – SV Westhoven-Ensen 6:0 (4:0). Einen gelungenen Jahresabschluss auf eigenem Platz feierten die Spieler des FCL. Dank einer konzentrierten Leistung setzten sich die Fußballer vom Birkenberg deutlich gegen den Abstiegskandidaten SV Westhoven-Ensen durch. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Das war dieses Mal sehr konsequent und auch in der Höhe verdient“, sagte Michael Kunz. Der Trainer und Klubchef in Personalunion durfte aufgrund einer Roten Karte aus der vorherigen Partie nicht an der Seitenlinie coachen und wurde durch seine Assistenten Assimiou Touré und Velibor Colovic vertreten.