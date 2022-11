Fußball, Landesliga SCR vergisst sein Erfolgsrezept nach der Pause

Doch die Hausherren ließen sich nicht entmutigen und drängten auf den Ausgleich. Ein Schuss von Bartels wurde zur Ecke abgeblockt, und die trat Hinrichs scharf herein zum 1:1 (72.). Danach trafen die Velberter nach einem Konter nur den Pfosten (75.), bevor ein kollektiver Tiefschlaf in der SCR-Defensive den Gästen durch Buzolli den 2:1-Siegtreffer und den ersten Auswärtssieg bescherte (86.). Dietrich war nach der überflüssigen Niederlage ziemlich angefressen: „Wir hatten in der ersten Halbzeit die Spitzenmannschaft absolut im Griff, es wurden alle Vorgaben hervorragend umgesetzt. Vor der zweiten Halbzeit wurde die Truppe eindringlich aufgefordert, so weiter zu spielen. Doch stattdessen überließen wir dem Gegner das Spiel, und selbst nach dem Ausgleich stellten wir uns wieder hinten rein und ließen die nötigen Tugenden vermissen. Wir haben alles vergessen, was wir in der ersten Halbzeit perfekt umgesetzt hatten.“