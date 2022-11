Sonntag in Monheim : KFC will seine Auswärtsserie fortsetzen

Auch Pascale Talarski (Bildmitte) könnte am Sonntag ein Kandidat fü die Startelf sein. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Am Sonntag um 15 Uhr sind die Uerdinger beim 1. FC Monheim zu Gast. Trainer Alexander Voigt muss auf den gesperrten Kevin Weggen verzichten. Über seine Startelf will der Trainer seine Spieler erst vor der Abfahrt informieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

In der Fußball-Oberliga ist der KFC Uerdingen am Sonntag um 15 Uhr beim 1.FC Monheim zu Gast. Gespielt wird im Rheinstadion auf Rasen. Monheim liegt derzeit in der Tabelle auf Platz sieben und hat nach 15 Spielen 26 Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Sonntag spielten die Blau-Weißen beim SC St. Tönis 2:2. Monheim ist nicht gerade heimstark. In den bisher in dieser Saison ausgetragenen sieben Heimspielen verließen die Gastgeber drei Mal als Verlierer den Platz.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass der auswärtsstarke KFC Uerdingen, der von sieben Begegnungen in der Fremde fünf gewann und zweimal unentschieden spielte, leicht zum sechsten Auswärtsieg kommt. Cheftrainer Alexander Voigt sagt: „Das ist eine etablierte Oberliga-Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist. In ihren Reihen stehen mehrere Spieler mit viel Erfahrung“. Selber beobachtet hat der Übungsleiter den Gegner nicht. „Wir hatten aber jemand beim Spiel in St. Tönis und ich habe mir auch anderweitig Informationen besorgt, so dass meine Mannschaft gut auf das Spiel am Sonntag vorbereitet ist.“

Info Robin Schnadt ist Monheims Torjäger Der 1. FC Monheim wurde 1910 gegründet und spielt seit 2017 in der Oberliga. Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele im Rheinstadion in 40789 Monheim an der Kapellenstraße aus. Vereinsfarben: blau-weiß. Trainer: Dennis Ruess seit 2018. Torjäger: Robin Schnadt mit acht Toren.

Gleich am Montag hat Voigt mit seiner Mannschaft die 2:3-Heimniederlage gegen Kleve per Video aufgearbeitet. „Da war auch nicht alles schlecht. Die Mannschaft wollte am Schluss unbedingt das Heimspiel gewinnen. Wir haben aber so viele erfahrene Spieler im Kader, da hätten wir auch mal mit dem 2:2 zufrieden sein müssen“, sagt der Trainer und trauert noch den in den Schlussminuten verschenkten Punkt nach.

Am Dienstag hatte die Mannschaft frei und seit Mittwoch steht das Spiel in Monheim im Fokus. „Wenn wir dort gewinnen wollen, muss jeder auf dem Platz sein vollständiges Leistungsniveau erreichen. Wir müssen über 90 Minuten konzentriert bleiben und dürfen den Gegner durch eigene Unzulänglichkeiten nicht ins Spiel zurückkommen lassen“, bringt der Trainer seine Erwartungshaltung an die Mannschaft klar zum Ausdruck. Vom Gegner erwartet Voigt, dass er versucht, auch nach vorne zu spielen: „Ich glaube nicht, dass sie sich einigeln. Wenn sie selber die Initiative ergreifen, dann sollten sich für uns auch Räume öffnen“.