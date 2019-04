Zwei Meisterschafts-Entscheidungen möglich : Das passiert am Wochenende in Europas Top-Ligen

Thomas Tuchel will endlich seinen ersten Meistertitel mit PSG feiern. Foto: AP/Christophe Ena

Berlin Nächster Anlauf für Paris Saint-Germain und Juventus Turin: Nachdem die Tabellenführer in Frankreich und Italien ihre Chancen auf die vorzeitigen Meisterschaften am vergangenen Spieltag nicht nutzten, sollen nun zu Ostern endlich die Meisterfeiern zelebriert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Frankreich

Das Warten auf Thomas Tuchels ersten Meistertitel in der Ligue 1 zehrt an den Nerven des deutschen Trainers von Paris Saint-Germain. Nachdem zuvor drei Versuche auf den vorzeitige Gewinn der Meisterschaft scheiterten, soll am Ostersonntag im Duell gegen den AS Monaco der achte Titel-Triumph gefeiert werden. Vielleicht benötigt das Millionen-Ensemble dazu gar keinen Sieg. Sollte der Tabellenzweite OSC Lille zuvor in Toulouse Punkte lassen, macht der Verfolger die Pariser um die beiden deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer vorzeitig zum Meister.

Italien

Wie Paris in der Ligue 1 hat auch Juventus in Italien 17 Punkte Vorsprung auf den stärksten Verfolger, den SSC Neapel. Am Karsamstag wird der Tabellenzehnte AC Florenz im Juventus Stadium erwartet, um danach endlich den 35. Meistertitel zu feiern und die 1:2-Schlappe gegen Ajax Amsterdam im Viertelfinale der Champions League vergessen zu machen. Juve wäre der erste Club in Europas großen Ligen, dem der achten Meistertitel in Serie gelänge. Nicht dabei ist Ex-Nationalspieler Sami Khedira, für den nach einer Knie-OP die Saison beendet ist.

England

Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Premier League wird in jedem Fall auch nach Ostern anhalten. Zum Liga-Kracher empfängt der in der Champions League an Tottenham gescheiterte Titelverteidiger Manchester City mit Trainer Pep Guardiola erneut die Spurs und will versuchen, mit einem Sieg die Titelchance zu wahren. Der von Jürgen Klopp trainierte Tabellenführer FC Liverpool führt mit zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an, hat aber ein Spiel mehr absolviert. Am Ostersonntag sind die Reds beim abstiegsgefährdeten Neuling Cardiff City klarer Favorit.

Spanien

Der FC Barcelona steht kurz vor dem Ziel. Mit einem Heimerfolg gegen Real Sociedad am Samstag rückt die 26. spanische Fußball-Meisterschaft für die Katalanen in greifbare Nähe. Verfolger Atletico Madrid hat sechs Spieltage vor Ende der Saison neun Punkte Rückstand und muss in Eibar auch darauf achten, den drittplatzierten Stadtrivalen Real Madrid - der im Heimspiel Bilbao empfängt - in Schach zu halten.

(lt/dpa)