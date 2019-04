Europa League : Chelsea und Arsenal im Halbfinale - Valencia gewinnt spanisches Duell

Der FC Arsenal und der FC Chelsea haben die englische Vormachtstellung im Europapokal untermauert und das Halbfinale der Europa League erreicht. Valencia hatte keine Probleme im spanischen Duell mit Villarreal.

Chelsea setzte sich ohne den am Knie verletzten Antonio Rüdiger mit 4:3 (4:1) gegen Slavia Prag durch und darf nach dem 1:0 aus der Vorwoche vom zweiten Europa-League-Titel nach 2013 träumen.

Im Halbfinale trifft Arsenal auf den FC Valencia, der im spanischen Duell mit dem FC Villarreal nach dem 3:1 im Hinspiel auch am Donnerstagabend mit 2:0 (1:0) gewann. Chelsea bekommt es mit DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt zu tun. Schon in der Champions League stellt England in Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool zwei Halbfinalisten.