„Daran führt kein Weg vorbei“ : Liverpools Salah plädiert für verändertes Frauenbild im Islam

Mohamed Salah trägt einen Ball. Foto: Action Images via Reuters/ANDREW BOYERS

Los Angeles Mohammed Salah vom FC Liverpool ist einer der größten Stars im Weltfußball. In einem Interview mit der New York Times hat er sich nun zum Frauenbild im Islam geäußert.

Der ägyptische Fußballstar Mohamed Salah (26) hat sich für ein neues Frauenbild in der islamischen Welt stark gemacht. "Ich denke, wir müssen den Umgang mit Frauen in unserer Kultur ändern. Daran führt kein Weg vorbei", sagte der Stürmer des früheren englischen Rekordmeisters FC Liverpool, der mit seinem Klub am Mittwoch ins Halbfinale der Champions League eingezogen ist, dem Time Magazin.