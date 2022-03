Judo : Alexander Utczyk nutzt den Heimvorteil

Siegerehrung in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm: Der Nievenheimer Alexander Utczyk (2.v.l.) steht vor heimischem Publikum ganz oben auf dem Treppchen. Foto:JC Foto: JC

Nievenheim Nievenheimer Judoka wird Westdeutscher Meister in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm. Sein Vereinskollege Robin Foss (43 kg) kommt auf Rang sieben.

(sit) Nach langer coronabedingter Turnierpause gefiel der Judo-Club Nievenheim als Ausrichter der Westdeutschen Meisterschaft in der Altersklasse U15. Ein mit dem Verband abgestimmtes Hygienekonzept ermöglichte unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen die Titelkämpfe in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule Nievenheim. Am Start waren mehr als 230 Judoka aus allen Teilen Nordrhein-Westfalens. „Es war gut, wieder Gastgeber für die Nordrhein-Westfälischen Judoka sein zu dürfen“, sagte JC-Vorsitzender Christian Hoven. Die meisten Titel bleiben im Bezirk Düsseldorf (8), sieben erste Plätze durfte der Bezirk Köln bejubeln.