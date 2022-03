Sieg in Neapel : Giroud lässt Milan vom Titel in der Serie A träumen – Ibrahimovic zurück

Giroud lässt Milan vom Titel in der Serie A träumen – Ibrahimovic zurück

Sieg in Neapel

Mailand Der AC Milan kann weiter vom Titel in der Serie A träumen. Mit einem Sieg am Sonntagabend gegen den SSC Neapel rückte das Team um Star-Stürmer Zlatan Ibrahimovic wieder auf Platz eins.

Die AC Mailand ist in der italienischen Serie A dank Olivier Giroud an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Der französische Fußball-Weltmeister sorgte am Sonntagabend im Topspiel bei der SSC Neapel für den entscheidenden Treffer zum 1:0 (0:0)-Sieg. Giroud war kurz nach der Pause erfolgreich (49.).