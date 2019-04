Marokko : 34 Verletzte bei Krawallen

Rabat Am Mittwochabend sind bei Ausschreitungen in der ersten Fußball-Liga Marokkos 34 Personen verletzt worden, davon 32 Polizisten. Gewalttätige Anhänger wurden daraufhin verhaftet.

34 Verletzte hat es am Mittwochabend bei Krawallen im marokkanischen Fußball gegeben. Bei den Ausschreitungen am Ende der Erstliga-Partie zwischen FAR Rabat und Renaissance Berkane (1:1) zogen sich nach Angaben der nationalen Nachrichtenagentur MAP 32 Polizisten und zwei Anhänger Blessuren zu. Zum Einsatz der Polizisten war es gekommen, als Fans von Rabat Tribünensitze abrissen und anderen Einrichtungen des Stadion demolierten.