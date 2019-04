Frankfurt - Benfica 2:0 : Eintracht wuchtet sich ins Halbfinale der Europa League

Frankfurt/Main DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale der Europa League. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann das Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon mit 2:0 (1:0) und machte damit das 2:4 aus dem Hinspiel wett.

Filip Kostic (36.) schoss Frankfurt in Führung - das Tor hätte wegen einer klaren Abseitsposition aber nicht zählen dürfen. Glück für die Eintracht: In der Europa League kommt der Videobeweis erst im Finale zum Einsatz. Im zweiten Durchgang hievte Sebastian Rode (67.) die SGE mit seinem Treffer dann in die Vorschlussrunde, in der es nun gegen den Londoner Topklub FC Chelsea geht.