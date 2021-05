Bei möglicher Schützenhilfe : Fortuna gibt Paderborn ein Killepitsch-Versprechen

Düsseldorf Fortuna muss am Sonntag gegen Aue ihre Hausaufgaben erledigen und zeitgleich auf Schützenhilfe des SC Paderborn hoffen. Als kleinen Anreiz hat Vorstandsmitglied Klaus Allofs bereits eine alkoholische Danksagung in Aussicht gestellt.

Der 33. Spieltage könnte einige Entscheidungen im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga liefern. Tabellenführer VfL Bochum und Verfolger Holstein Kiel können am vorletzten Spieltag (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) mit Siegen den direkten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Der Tabellendritte Greuther Fürth ist noch im Rennen um den Direkt-Aufstieg. Gelingt dieser nicht, müssen die Franken ihre Verfolger aus Hamburg und Düsseldorf im Kampf um den Relegationsplatz in Schach halten.

Fortuna hofft also auf Paderborner Schützenhilfe. Und stellt für den Fall der Fälle auch schon einen Anreiz in den Raum. „Dann kann man sicher über irgendwelche Naturalien reden. So was wie Killepitsch“, sagte Vorstandsmitglied Klaus Allofs der „Bild“-Zeitung. Während der Abschiedsfeier von Steffen Baumgart – er wechselt nach der Saison zum 1. FC Köln – wäre also schon für Getränke gesorgt.