Fünfkampf um den Aufstieg : Diese Entscheidungen können am Sonntag fallen

Düsseldorf In der Zweiten Liga könnten am Sonntag einige Entscheidungen fallen. Zwei Verein könnten sich bereits den direkten Aufstieg sichern. Und auch für Fortuna könnte es ein Alles-oder-Nichts-Spieltag werden.

In der Zweiten Liga ist die Zeit reif für Entscheidungen. Tabellenführer VfL Bochum und Verfolger Holstein Kiel können am vorletzten Spieltag (Sonntag, 15.30 Uhr/Sky) mit Siegen den direkten Aufstieg in die Bundesliga schaffen. Der Tabellendritte Greuther Fürth ist noch im Rennen um den Direkt-Aufstieg. Gelingt dieser nicht, müssen die Franken ihre Verfolger aus Hamburg und Düsseldorf im Kampf um den Relegationsplatz in Schach halten.