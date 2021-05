Künftiger Köln-Trainer : Fortuna muss ausgerechnet auf Baumgart hoffen

Foto: dpa/Tobias Hase 42 Bilder Das sind die möglichen Trainerkandidaten bei Fortuna

Düsseldorf Fortuna muss während des Spiels am Sonntag auch einen Blick auf die Partie zwischen Paderborn und Fürth werfen. Die Düsseldorfer müssen auf Schützenhilfe der Ostwestfalen hoffen. Dort ist Steffen Baumgart Trainer, der künftig den 1. FC Köln coachen wird.

Die Zweite Liga geht in die entscheidende Phase. Gegen Erzgebirge Aue am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) muss Fortuna gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer von Greuther Fürth beim SC Paderborn hoffen, um weiterhin die Chance auf den Relegationsplatz aufrecht zu erhalten.

Pikant: Ausgerechnet Steffen Baumgart, ab der kommenden Saison Trainer des 1. FC Köln, kann dafür sorgen, dass die Düsseldorfer ein Endspiel in Mittelfranken erhalten. „Wir kennen alle Steffen – das ist Mentalität pur. Der will sich in Paderborn sehr gut verabschieden. Da braucht keiner daran zweifeln, dass es an Konzentration oder Einsatz mangeln wird“, befindet Fortunas Cheftrainer Uwe Rösler. „Die sind voll fokussiert, das Spiel zu gewinnen. Dafür steht der Trainer und die Mannschaft.“

Was ihn zuversichtlich macht: Paderborn befindet sich momentan in Hochform. Am vergangenen Spieltag schlug man Aue mit 8:3. Die Paderborner scheinen also gewillt, ihrem scheidenden Trainer den bestmöglichen Abschied zu gewähren. Das Spiel in Ostwestfalen könnte aber auch während der eigenen Partie gegen Aue eine übergeordnete Rolle spielen.

Foto: dpa/Frank Molter 38 Bilder So würde die Tabelle ohne Fehlentscheidungen aussehen

Schließlich wird es für Fortuna zu einem Alles-oder-Nichts-Spiel. „In der ersten Halbzeit möchte ich von dem anderen Spiel gar nichts wissen“, sagt Rösler. „In der Pause werde ich dann aber mal nachfragen. Wenn sich irgendetwas Besonderes in Paderborn ereignen sollte, wird jemand auf der Bank mit mir Kontakt aufnehmen. Das Wichtigste ist aber, dass wir unsere Hausaufgaben machen und das Spiel gewinnen.“