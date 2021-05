Eine Hälfte lang in Unterzahl : „Zwote“ schnuppert gegen Münster am Punktgewinn – verliert aber mit 2:4

Düsseldorf Unglücklicher hätte der Abend für Fortunas Regionalliga-Team nicht laufen können: Weil Torwart Tim Wiesner die Rote Karte sieht, muss die U23 gegen Preußen Münster die zweite Hälfte in Unterzahl ran. Zu allem Überfluss verpasst Enrique Lofolomo den Ausgleich vom Elfmeterpunkt.

Die Nachricht des Tages verkündete Fortuna zur Mittagszeit. Sie war eine, die unter der Fanschar zu großer Begeisterung führte. Routinier Oliver Fink hat seine Unterschrift unter einen neuen Einjahresvertrag gesetzt und bleibt der „Zwoten“ in der kommenden Saison als Leitwolf erhalten – unsere Redaktion hatte bereits vor kurzem exklusiv über diese Pläne berichtet. Allerdings blieb es nicht allein bei der reinen Vertragsverlängerung: Im Anschluss an sein Karriereende steigt Fink als festangestellter Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum ein.

Am Abend ging es jedoch weder für Fortunas Regionalliga-Fußballer noch für den Routinier so gut weiter. Preußen Münster war zu Gast im Paul-Janes-Stadion, und gegen die Mannschaft der Rückrunde – im Dezember kassierte der Drittliga-Absteiger seine bislang letzte Niederlage – verloren die Flingerner eine wilde Partie mit 2:4. Fink war angeschlagen schon kurz vor der Pause vom Feld gegangen.

Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Auftritten bei Fortuna Köln (0:2) und der U23 von Borussia Mönchengladbach (1:2) war die „Zwote“ gegen die Westfalen immerhin von Anfang an hellwach. Zu Beginn entwickelte sich deshalb eine ausgeglichene Begegnung. Vor allem mit ihrem hohen Pressing setzten die Rot-Weißen den Münsteranern durchaus zu. Schon bald übernahm der Favorit jedoch die Kontrolle. Kurz nachdem Bastian Kummer in höchster Not im eigenen Strafraum vor Ex-Fortune Gerrit Wegkamp zur Stelle gewesen war, drückte Preußen-Youngster Deniz Bindemann die Kugel im Anschluss an eine Ecke über die Linie.