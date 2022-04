Fortunas Trainer über Topspiel in England : „War eine andere Sportart als das, was wir machen“

Düsseldorf Das Spiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool am Sonntagabend elektrisierte die Massen. Auch Fortunas Trainer Daniel Thioune hat sich das Duell der beiden Spitzenteams angesehen. Was er zu der Performance sagt. Und was seine Spieler daraus lernen können.

Das Spitzenspiel in der englischen Premier League zwischen Manchester City und dem FC Liverpool war auch einen Tag nach dem 2:2-Remis noch ein Thema in der Fußballwelt. Auch bei Fortuna Düsseldorf.

„Das war eine andere Sportart als das, was wir und alle andere Mannschaften in Deutschland machen“, sagt Trainer Daniel Thioune auf Nachfrage unserer Redaktion. „Das war einfach brutal. Es macht unfassbar viel Spaß, sich das anzuschauen. Es sind die besten Fußballer, sie haben immer offene Füße, eine sehr hohe Ballqualität. Einfach geil.“

Nun hat Thioune in seiner Mannschaft keine Weltklassespieler. Im deutschen Unterhaus sind sicher auch andere Qualitäten gefragt als im Spiel der beiden derzeit wahrscheinlich besten Mannschaften der Welt. Und dennoch können sich auch die Fortunen etwas von den Superstars aus England abschauen.

Foto: Frederic Scheidemann 51 Bilder Diese Noten haben wir und die Fans den Fortuna-Profis gegeben

„Auf jeden Fall! Gerade was die individuellen Positionen betrifft“, bestätigt Thioune. „Jeder Spieler kann sehen, wie ein Kevin de Bruyne sich in gewissen Situationen bewegt. Er hat einfach eine gute Raumorientierung. Das kann unseren Spielern auch helfen.“

So hat sich der Trainer am Montag beispielsweise Mittelfeldspieler Jakub Piotrowski zur Seite genommen und mit ihm über die Partie und über das Verhalten von Manchesters Spielmacher de Bruyne gesprochen. „Er ist auch oft in solchen Räumen unterwegs“, erläutert Thioune. „Wir sammeln schon ein, was wir sehen. Sowas kann man den Spielern schon in der Individualanalyse zeigen.“

Für den Polen wird das Spiel am kommenden Samstag in Hannover indes noch etwas zu früh kommen. Der 24-Jährige befindet sich nach einem Muskelfaserriss noch im Aufbautraining. „Eine Woche mit der Mannschaft braucht er schon, damit ich ihn dann auch als spielfähig einstufen kann“, sagt der Trainer.