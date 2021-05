Sobottka über das Quarantäne-Hotel : „Andere Berufsgruppen trifft es viel schlimmer als uns“

Düsseldorf Gegen Eintracht Braunschweig hat Fortuna ihren Mittelfeldmotor schmerzlich vermisst. Gegen Erzgebirge Aue will Marcel Sobottka wieder dazu beitragen, dass die Düsseldorfer die Minimalchance auf den Aufstieg aufrechterhalten.

... den Einzug der Fortunen in das Quarantäne-Hotel „Klar, ist es nicht einfach, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat und dann die Kulleraugen sieht, wenn der Papa ins Hotel geht. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Und dann muss man einfach auch sehen, dass es andere Berufsgruppen gibt, die es wirklich viel härter trifft als uns. Wir gehen in ein Hotel, wo wir auch Darts-Scheiben und Tischtennis-Platten mit haben. Da geht es uns nicht schlecht. Alle sind darauf aus, die Saison noch gut zu Ende zu spielen. Ich glaube, es ist völlig okay, wenn wir mal elf Tage ins Hotel ziehen. Wenn man über den Tellerrand guckt, gibt es andere Schicksale. Da trifft es andere viel schlimmer.“