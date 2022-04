Acht Spiele ohne Niederlage : Darum kommt Fortunas Serie gar nicht so überraschend

Düsseldorf Seit Daniel Thioune sein Amt als Fortuna-Trainer antrat, hat der Zweitligist noch nicht verloren. Eine stolze Erfolgsserie, die in der Krisensituation Anfang Februar so sicher niemand erwartet hätte. Dabei gab es durchaus Anhaltspunkte dafür. Welche das waren.

Blick zurück auf den 6. Februar. Zwar hat Fortuna an diesem Tag im Zweitligaspiel bei Holstein Kiel nach zuvor überaus enttäuschenden Wochen endlich einmal wieder einen ordentlichen Auftritt abgeliefert, durch einen Sonntagsschuss in der Nachspielzeit aber dennoch 0:1 verloren. Wieder einmal. Mit kurzer Verzögerung bedeutet diese Niederlage das Aus für Trainer Christian Preußer, da der mit großen Ambitionen in die Saison gestartete Traditionsverein mit nur 20 Punkten aus 21 Spieltagen bis auf den Relegationsplatz 16 gestürzt ist und sich in großer Abstiegsgefahr befindet.

Szenenwechsel, 8. April. Die Düsseldorfer Fans unter den 22.346 Zuschauern in der Arena feiern die Fortuna-Mannschaft nach dem 3:0-Erfolg über Hansa Rostock, die zuvor viermal in Folge gewonnen und auch in Stockum einen selbstbewussten Vortrag gezeigt hatte. Es ist im achten Spiel unter Preußers Nachfolger Daniel Thioune der vierte Sieg, die übrigen vier Partien endeten unentschieden. Fortuna ist mit der stolzen Erfolgsserie von acht Spielen ohne Niederlage auf Platz 13 geklettert und steht näher am Tabellenmittelfeld als an der Abstiegszone.

Selbst kühnste Optimisten dürften diesen Trend nicht erwartet haben. Schließlich hatte Fortuna nach dem Kiel-Spiel bereits drei Punkte Rückstand auf Rang 15; inzwischen sind es acht Zähler Vorsprung auf Platz 16. Auf dieses Thema angesprochen, reagiert Daniel Thioune mit einem breiten Grinsen – denn ganz so neu ist das Auskosten einer Erfolgsserie für den Trainer nicht. „Wir hatten eine ganz ähnliche Serie beim VfL Osnabrück“, berichtet er. „Ich glaube sogar, dass das schon nach dem Aufstieg in die Zweite Liga war. In der Hinrunde waren wir sehr lange ungeschlagen.“

Stimmt: Ausgangs der Hinserie reihten die Niedersachsen in der Saison 2019/20 unter Thioune von Spieltag zehn bis 17 ebenfalls acht Zweitligaspiele ohne Niederlage aneinander. Kurios dabei, dass der VfL damals wie jetzt die Fortuna viermal gewann und viermal ein Remis verbuchte. In der Drittliga-Saison davor blieben die Osnabrücker mit Thioune sogar 15 Spiele lang ungeschlagen, von Spieltag acht bis 22, später dann von Runde 27 bis 35 weitere neunmal.

Doch damit nicht genug. „Auch in meiner Zeit beim Hamburger SV in der letzten Saison hatte ich eine ähnliche Serie“, erinnert sich Thioune. „Zehn Spiele oder so am Stück.“ Es war sogar „oder so“ – genau gesagt deren elf, beginnend mit dem elften Spieltag. Unter den nur vier Remis in dieser Phase war übrigens ein 0:0 bei der Fortuna.

Folglich betätigt sich der gebürtige Niedersachse nun schon in der dritten Saison in Folge als Spezialist für Erfolgsserien. „Als Trainer-Novize hatte ich so was allerdings noch nicht“, ergänzt der Chefcoach, „also dass wir so eine Serie gleich am Start hingelegt haben. Weder bei meinem ersten Arbeitgeber noch beim HSV.“ Da nimmt es Thioune freilich ganz genau, denn als Hamburger Trainer kassierte er seine erste Niederlage auch erst am achten Spieltag. Seine Zusammenfassung: „Es gibt schlimmere Situationen in einem Trainerleben, als acht Spiele am Stück nicht zu verlieren. Mit so einem Start kann man schon gut leben.“

