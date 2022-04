Tanaka und Appelkamp treffen : Fortuna feiert gegen Rostock den Japantag schon im April

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat nach drei Unentschieden in der Zweiten Liga wieder einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen den FC Hansa Rostock gewann die Elf von Trainer Daniel Thioune mit 3:0. Die beiden Japaner Ao Tanaka und Shinta Appelkamp erzielten unter anderem die Tore.

Fortuna hatte im Anschluss aber die richtige Antwort parat. Erst scheiterte Peterson recht kläglich nach einem überragenden Solo von Narey. Wenige Minuten später sollte der Schwede dann das 2:0 einleiten. In der Folge flankte Linksverteidiger Nicolas Gavory maßgenau auf den völlig freien Shinta Appelkamp, der per Kopf in die Maschen des Rostocker Tores traf (64.). 2:0 für Fortuna! Der Japantag in Düsseldorf sollte in diesem Jahr bereits Anfang April stattfinden.

So konnten der Großteil der 22.346 Zuschauer in der Stockumer Arena die Schlussminuten so richtig genießen. Waren die Düsseldorfer in den vergangenen drei Partien in der Schlussphase regelmäßig so richtig am Schwimmen, brachten die Rheinländer die Begegnung diesmal souverän über die Bühne. Und nicht nur das: Fortuna stellte in Person von Narey in der Nachspielzeit sogar noch auf 3:0. Ein durchaus verdienter Erfolg der Düsseldorfer an diesem Freitagabend. Die Revanche nach dem peinlichen Auftritt in Rostock in der Hinrunde ist also gelungen.