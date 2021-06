Zittersieg gegen Österreich : Italien baut Rekord aus und müht sich ins EM-Viertelfinale

Italiens Federico Chiesa (l) feiert mit seinen Teamkollegen nach dem Führungstreffer. Foto: dpa/Frank Augstein

London Italiens Unbesiegbare haben ihre beeindruckende Rekordserie fortgesetzt und den nächsten Schritt zum ersten EM-Triumph nach 53 Jahren gemacht - allerdings mit viel Mühe. Der viermalige Weltmeister setzte sich im Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion mit 2:1 (0:0) nach Verlängerung gegen Außenseiter Österreich durch.

Die Joker Federico Chiesa (95.) und Matteo Pessina (105.) schossen die Azzurri zum zwölften Sieg in Folge. Der Europameister von 1968, der am Freitag (21.00 Uhr) in der Runde der letzten Acht in München auf Belgien oder Portugal trifft, brach gleich mehrere Rekorde.

30-mal ungeschlagen geblieben waren die Italiener zuvor nur in den 1930er-Jahren unter Vittorio Pozzo, der sie 1934 und 1938 zum WM-Titel geführt hatte. Österreichs Sasa Kalajdzic (114.) bescherte dem Team von Trainer Roberto Mancini jedoch nach 1168 Minuten das erste Gegentor seit dem 14. Oktober 2020. Zuvor hatten die Italiener ihre Bestmarke mit der Torwartlegende Dino Zoff zwischen 1972 und 1974 geknackt.

Für die Österreicher um den langjährigen Bayern-Star David Alaba endete die bislang beste EM der Geschichte im Achtelfinale. Sie verpassten den ersten Sieg in einem K.o.-Spiel eines großen Turniers seit der WM 1954.

Eigentlich sollten 45.000 Zuschauer die Fußball-Kathedrale in London bevölkern, denn die zugelassene Kapazität war auf 50 Prozent angehoben worden. Doch es verloren sich nur 18.910 Fans im weiten Rund, vor allem wegen der sehr strengen Einreiseregeln mit Quarantäne.

Österreichs Trainer Franco Foda hatte im Vorfeld angeregt, deswegen in einer anderen Stadt zu spielen. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi hatte sich wegen der Delta-Variante und wieder steigenden Corona-Infektionen gegen EM-Spiele in London ausgesprochen.

Foda hatte erneut auf neun Bundesliga-Profis in der Startelf gesetzt, Kapitän Alaba begann wieder als linker Außenverteidiger. Italiens Coach Roberto Mancini wechselte nach dem 1:0 gegen Wales wieder kräftig durch und rotierte sieben Stammspieler zurück ins Team.

Die Italiener kamen besser ins Spiel, nach einem Ballverlust des Hoffenheimers Florian Grillitsch verzog Linksverteidiger Lorenzo Spinazzola allerdings (11.). Auch Lorenzo Insigne scheiterte an Torhüter Daniel Bachmann (14.). Bei Nicolo Barellas Außenristschuss rettete der Keeper in höchster Not (17.).

Der Druck nahm zu, Alaba und Co. konnten sich kaum befreien. Auch weil die Azzurri bei Ballverlusten sofort sehr hoch pressten. Pech hatte der Ex-Dortmunder Ciro Immobile, der mit einem Distanzschuss den Pfosten traf (32.). Trotz der drückenden Überlegenheit ging der Favorit mit einem 0:0 in die Pause - die Österreicher klatschten sich für gelungene Abwehraktionen ab.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Marko Arnautovic setzte sich nach einem Fehler von Leonardo Bonucci gegen mehrere Gegenspieler durch, sein Schuss landete allerdings an der Seitenlinie (49.). Alaba scheiterte wenig später mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze (52.).

Die Italiener taten sich deutlich schwerer als in der ersten Hälfte, sie wirkten zunehmend frustriert. Torhüter Gianluigi Donnarumma bekam mehr Arbeit. Glück hatte der Keeper, als ihn Arnautovic per Kopf überwand, der Treffer aber nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt wurde (65.). In der Verlängerung brach der eingewechselte Chiesa den Bann - nach einem Fehler von Alaba, der eine Lücke ließ.

Statistik

Italien: Donnarumma/AC Mailand (22/30) - Di Lorenzo/SSC Neapel (27/10), Bonucci/ Juventus Turin (34/106), Acerbi/Lazio Rom (33/17), Spinazzola/AS Rom (28/17) - Barella/Inter Mailand (24/26) ab 67. Pessina/Atalanta Bergamo (24/8), Jorginho/FC Chelsea (29/32), Verratti/Paris St. Germain (28/42) ab 67. Locatelli/Sassuola Calcio (23/13) - Berardi/Sassuola Calcio (26/14) ab 84. Chiesa/Juventus Turin (23/29), Immobile/Lazio Rom (31/49) ab 84. Belotti/FC Turin (27/36), Insigne/SSC Neapel (30/44) ab 108. Cristante/AS Rom (26/15). - Trainer: Mancini

Österreich: Bachmann/FC Watford (26/6) - Lainer/Borussia Mönchengladbach (28/33) ab 114. Trimmel/Union Berlin (34/14), Dragovic/Bayer Leverkusen (30/94), Hinteregger/Eintracht Frankfurt (28/59), Alaba/Bayern München (29/85) - Schlager/VfL Wolfsburg (23/24) ab 106. Gregoritsch/FC Augsburg (27/29), Grillitsch/TSG Hoffenheim (25/26) ab 106. Schaub/FC Luzern (26/22) - Laimer/RB Leipzig (24/13) ab 114. Ilsanker/Eintracht Frankfurt (32/54), Sabitzer/RB Leipzig (27/54), Baumgartner/TSG Hoffenheim (21/14) ab 90. Schöpf/Schalke 04 (27/28) - Arnautovic/Shanghai Port (32/91) ab 97. Kalajdzic/VfB Stuttgart (23/11). - Trainer: Foda

Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Tore: 1:0 Chiesa (95.), 2:0 Pessina (105.), 2:1 Kalajdzic (114.)

Zuschauer: 18.910

Beste Spieler: Dragovic, Bachmann - Spinazzola, Bonucci

Gelbe Karten: Di Lorenzo, Barella - Arnautovic, Hinteregger, Dragovic

(ako/sid)