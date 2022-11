Ausrichter des Finaltages steht fest : Viertelfinale des Kreispokals in Kempen-Krefeld ausgelost

TuRA Brüggen (schwarze Trikots) trifft im Viertelfinale auf den C-Liga-Spitzenreiter TuS St. Hubertus. Foto: Ostermann Foto: Tom Ostermann

Fussball-Kreispokal Am 19. November findet das Viertelfinale im Fußballkreis Kempen-Krefeld statt, außerdem wurden weitere Informationen für den in dieser Saison neuen Ablauf des Wettbewerbes veröffentlicht. Wer im Viertelfinale aufeinandertrifft und was die Verantwortlichen noch verkündet haben.

Acht Mannschaften sind im Kreispokal des Fußballkreises Kempen-Krefeld noch dabei – nun wurden die Partien für das Viertelfinale ausgelost, das am Samstag, 19. November, ausgetragen wird. Es geht auch darum, welche drei Teams sich am Ende des Pokalwettbewerbes ein Ticket für den Niederrheinpokal sichern können.

Über ein vermeintlich leichtes Los darf sich Bezirksligist TuRa Brüggen freuen. Das Team von Coach Jakob Scheller trifft um 14.30 Uhr auf den TuS St. Hubert aus der Kreisliga C. Dort steht der TuS aber immerhin ungeschlagen auf dem ersten Tabellenplatz, hat nach zwölf Spielen bereits 81 Tore erzielt. Auf dem Weg ins Viertelfinale hat St. Hubert zudem den A-Ligisten SSV Strümp mit 6:0 aus dem Pokal geworfen. Dennoch geht Brüggen als Favorit in diese Begegnung, immerhin steht TuRa in der Bezirksliga auf dem zweiten Tabellenplatz und konnte sich bereits im Achtelfinale mit 7:1 mehr als deutlich gegen das A-Liga-Spitzenteam TSV Kaldenkirchen durchsetzen.

Der SC Waldniel bekommt es im Viertelfinale mit Bezirksliga-Konkurrent SSV Grefrath zu tun. In der Liga steht der SC 14 Punkte über dem kommenden Pokalgegner, der auf dem ersten Abstiegsplatz der Liga rangiert. Im Achtelfinale sorgte der SSV vor vier Wochen allerdings für ein dickes Ausrufezeichen, als er Bezirksliga-Spitzenreiter Fortuna Dilkrath mit 3:1 schlug – die bislang einzige Pflichtspielpleite der Fortuna in dieser Saison. In den weiteren Partien treffen SV Thomasstadt Kempen und der Hülser SV sowie der VfL Tönisberg und Landesligist VfR Krefeld-Fischeln als höchstspielender Verein im Viertelfinale aufeinander.