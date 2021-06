Drittes EM-Spiel für deutsche Schiedsrichter : Brych und Siebert dürfen im Achtelfinale schon wieder ran

Frankfurt/Istanbul Die beiden deutschen EM-Schiedsrichter Felix Brych und Daniel Siebert stehen bei der UEFA hoch im Kurs. Vor allem für Brych ist das eine Genugtuung.

"Dass die Beiden zum dritten Mal randürfen, sagt doch alles. Sie machen es sehr gut, das ist doch klar", kommentierte der Italiener die Ansetzung von Siebert für das Spiel am Samstag in Amsterdam zwischen Wales und Dänemark (18.00 Uhr) sowie Brychs Einsatz am Sonntag in Sevilla bei der Begegnung zwischen Belgien und Portugal (21.00 Uhr/beide ARD und MagentaTV).