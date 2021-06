Nur Klostermann fehlt : So ist die Personalsituation beim DFB zum Vorbereitungsstart gegen England

Herzogenaurach Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet ihre Vorbereitung auf das Achtelfinale gegen England im Wembley-Stadion. Dabei fehlt nur Lukas Klostermann.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist in fast kompletter Mannschaftsstärke in die Vorbereitung auf den Klassiker gegen England im EM-Achtelfinale gestartet. Bundestrainer Joachim Löw musste beim Training am Samstagvormittag in Herzogenaurach nur auf Lukas Klostermann verzichten. Der Leipziger arbeitete nach seiner Muskelverletzung im Oberschenkel individuell.