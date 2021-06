EM-Achtelfinale : Die Favoriten sind bereit, doch die Außenseiter lauern

Belgien überzeugte bislang. Foto: AP/Anatoly Maltsev

Düsseldorf In der Gruppenphase der EM haben einige Favoriten gestrauchelt, am Ende setzten sich aber alle durch. Doch auch Überraschungsteams sind im Achtelfinale dabei. Wer hat die besten Chanen auf das Weiterkommen?

Von Christopher Marung

Gleich am ersten Tag des Achtelfinals greift Italien ins Geschehen ein. Die „Squadra Azzurra“ setzte sich mühelos als Gruppensieger durch und mauserte sich zu einem Top-Favoriten. Gegen Österreich wäre eine Niederlage eine echte Überraschung. Die Italiener begeisterten die Fans in Rom, gewannen die Gruppe A mit neun Punkten sowie einem Torverhältnis von 7:0 und kassierten seit über 1000 Minuten kein Gegentor mehr. Österreich sicherte sich den Einzug in die K.o.-Phase durch ein 1:0 gegen die Ukraine. Die mit zahlreichen Bundesliga-Spielern gespickte Mannschaft erreichte erstmals das Achtelfinale einer EM und geht als Außenseiter in das Duell mit dem großen Nachbarn.

Außer Italien holten auch die Niederlande und Belgien die volle Punkteausbeute. Die Niederländer treffen jetzt auf Tschechien, das erst auf den letzten Metern noch von Kroatien abgefangen wurde und auf Platz drei rutschte. In den ersten beiden Partien sorgte Patrik Schick von Bayer Leverkusen für Furore. Sein Traumtor von der Mittellinie zeugte vom großen Selbstbewusstsein des Stürmers in der Nationalmannschaft. Dennoch dürfte gegen die Niederlande ein Weiterkommen schwierig werden. Die Elftal konnte sich bislang auf ihre Stars verlassen: Der zukünftige Barcelona-Stürmer Memphis Depay ist gut in Form, zudem geht Kapitän Georginio Wijnaldum als torgefährlicher Mittelfeldspieler mit schon drei Treffern voran.

Belgien spielt in einem namhaften Duell gegen den amtierenden Europameister Portugal. Die Red Devils taten sich zwar in den Gruppenspielen zeitweise schwer, gewannen aber dank ihrer individuellen Klasse alle drei Partien. Besonders auf Torjäger Romelu Lukaku und den genesenen Regisseur Kevin De Bruyne wird es auch im Achtelfinale ankommen. Die Belgier gehen leicht favorisiert in das Aufeinandertreffen mit dem Team um Superstar Cristiano Ronaldo. Mit bereits fünf Treffern ist er bislang der beste Torschütze bei dieser EM und eilt mal wieder von Rekord zu Rekord. Um ihn herum ist zwar auch riesiges Talent, aber viele der Offensivspieler zeigen ihr Potential nicht zuverlässig. An einem guten Tag ist aber auch für Portugal ein Sieg drin.

In einer weiteren Begegnung zweier großer Namen spielt Kroatien gegen Spanien. Auch wenn Kroatien Vize-Weltmeister ist, ist Spanien der Favorit in dieser Partie. Die Iberer hatten zwar in den ersten beiden Partien große Probleme beim Toreschießen, im letzten Gruppenspiel platzte dann aber der Knoten beim 5:0 gegen die Slowakei. Kroatien ist stark abhängig von Mittelfeldstar Luka Modrić, der sein Land gerade so noch in die nächste Runde hievte. Ansonsten zeigte sich Kroatien wenig durchschlagskräftig in der Offensive.

Frankreich bekommt es mit der Schweiz zu tun. Die Franzosen wurden Gruppensieger vor Deutschland und Portugal und hatten dabei die wenigsten Punkte aller Tabellenersten. Beim hochkarätig besetzten Weltmeister wirkt es manchmal, als mache man nicht mehr als nötig. Beim Sieg gegen Deutschland lagen sie früh in Führung und zogen sich dann weit zurück. Gegen Ungarn und Portugal holten sie zwei Unentschieden. Wenn es darauf ankommt, ist die Klasse von Kylian Mbappé oder dem bislang enorm starken Paul Pogba aber so groß, dass die Schweiz es mit einer Überraschung schwer haben dürfte. Die Nati war in einem unruhigen Umfeld inklusive Friseur-Skandal auf dem Weg, eine der Enttäuschungen der EM zu werden und riss das Ruder im letzten Spiel gegen die Türkei noch herum. Die Mannschaft ist gut besetzt, zeigt aber schwankende Leistungen und ist nicht immer kaltschnäuzig im Abschluss.

Ein echter Klassiker wartet am vierten Tag des Achtelfinals: England gegen Deutschland. Bei den vergangenen Turnieren hatte die deutsche Mannschaft die Nase vorn. In diesem Jahr scheint die Begegnung absolut ausgeglichen. In der Gruppe setzten sich die Engländer minimalistisch durch, mit zwei Toren und ohne Gegentor. Die Spiele waren nicht immer schön anzusehen, aber für ein erfolgreiches Turnier kann eine stabile Defensive entscheidend sein. Deutschland dagegen ist vor allem bei Kontern und Standards hinten sehr anfällig, wie sich nochmal eindrücklich im dramatischen Spiel gegen Ungarn zeigte. In der Offensive überzeugte die Mannschaft im Spiel gegen Portugal sehr, ansonsten fehlte oft die Durchschlagskraft. Das könnte auch gegen die stabile Abwehr der Engländer ein Problem sein, gleichzeitig muss England im Spiel nach vorne zulegen.

Die EM bietet auch zwei Außenseiter-Duelle, die völlig offen sind. Wales und Dänemark bestreiten die allererste der Achtelfinal-Partien. Die Waliser kamen hinter Italien als Gruppenzweiter weiter und sind sehr unangenehm zu bespielen. Auch wenn eine erneute Überraschung wie das Halbfinale 2016 schwierig wird, haben sie mit Gareth Bale und Aaron Ramsey zwei Stars, die den Unterschied machen können. Dänemarks Einzug ins Achtelfinale ist eine der emotionalsten Geschichten dieser EM: Nach dem Schock um Christian Eriksen fand die Mannschaft zurück ins Turnier und spielte sich im letzten Gruppenspiel gegen Russland zeitweise in einen Rausch. Die Dänen schafften es mit diesen drei Punkten sogar auf Rang zwei. Gegen Wales hat Dänemark jetzt das erste Mal kein Heimspiel. Es wird sich zeigen, ob ihnen das bebende Parken-Stadion fehlen wird.

Schweden gegen die Ukraine verspricht ebenfalls eine ausgeglichene Partie zu werden. Die Skandinavier wurden überraschend Gruppensieger vor Spanien. Leipzigs Emil Forsberg erzielte drei der vier schwedischen Tore. Die sehr erfahrene Mannschaft beherrscht besonders das Verteidigen in Perfektion, wie Spanien beim torlosen Remis erfahren musste. Die Ukraine qualifizierte sich als Gruppendritter für die K.o.-Runde, nur gegen Nordmazedonien gelang ein Sieg. Die Stürmer Roman Jaremtschuk und Ex-Dortmunder Andrij Jarmolenko sind aber immer für ein Tor gut, notfalls per Einzelleistung. Das zeigten sie beim knappen 2:3 gegen die Niederlande.