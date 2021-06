Dolberg trifft doppelt : Dänemark zieht mit klarem Sieg gegen Wales ins EM-Viertelfinale ein

Amsterdam Dänemark macht aus dem Viertelfinale in Amsterdam ein Heimspiel. Kasper Dolberg, der Vertreter des Leipziger Stürmers Yussuf Poulsen, wird zum Mann des Tages.

Dänemark ist genau 29 Jahre nach dem EM-Triumph seines legendären Danish-Dynamite-Teams ins Viertelfinale gestürmt und bleibt dem Turnier als Sympathieträger erhalten. Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand bejubelte im ersten K.o.-Spiel der Fußball-Europameisterschaft am Samstag einen ungefährdeten 4:0 (1:0)-Sieg gegen Wales. Der frühere Ajax-Profi Kasper Dolberg (27. und 48. Minute), Joakim Maehle (88.) und Martin Braithwhite (90.+6) trafen in Amsterdam. Die Skandinavier fordern nun am Samstag in Baku den Gewinner der Partie Niederlande - Tschechien.