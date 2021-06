Die DFB-Spieler in den sozialen Netzwerken : Thomas Müller geht auch neben dem Platz voran

Düsseldorf Für die Spieler geht es bei der EM vor allem um Leistung auf dem Rasen. Doch auch eine gute Stimmung im Team kann entscheidend sein. Was zeigen die Profis der deutschen Mannschaft in den sozialen Netzwerken?

Joshua Kimmich schaukelte auf einem Hängesessel hin und her, Thomas Müller richtete grinsend ein paar Worte an seine Zuschauer. „Locker ins Achtelfinale geschaukelt“ war sein selbstironisches Fazit nach dem dramatischen Spiel gegen Ungarn. „Das war ein lockerer Aufgalopp“, fügte Kimmich hinzu. Die beiden Bayern-Profis wandten sich in einem Video an ihre Instagram-Fans, wohlwissend, dass das letzte Gruppenspiel alles andere als einfach war.