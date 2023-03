EM-Qualifikation Pavard erlöst Frankreich - Gregoritsch rettet Österreich

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat dank Benjamin Pavard den Traumstart in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland veredelt. Der Rechtsverteidiger von Bayern München erzielte am Montagabend beim 1:0 (0:0) in Irland den Siegtreffer. Schon zum Auftakt der Gruppe B hatte der Vize-Weltmeister die Niederlande mit 4:0 bezwungen.