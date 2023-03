Tabellenführung in Regionalliga verteidigt Borussias Frauen wieder in der Erfolgsspur, FV im Pech

In einer temporeichen zweiten Halbzeit behielt die Borussia das Spiel unter Kontrolle und erspielte sich einige gute Kontermöglichkeiten. So fiel auch das zweite Tor, als die eingewechselte Sarah Schmitz in der 68. Minute einen Schnittstellenpass auf Fohrer spielte, die den Ball anschließend zum 2:0 aus elf Metern ins Tor spitzelte. „Wir hätten deutlich höher in Führung gehen müssen, haben unsere Konter aber zu schlecht aus ausgespielt“, sagt Trainer Spengler. Statt des dritten Treffers wurde es in der Schlussphase hingegen noch einmal spannend: Susanne Werner traf in der 80. Minute aus dem Nichts zum 1:2-Anschluss. Dennoch rettete die Borussia die knappe Führung über die Zeit.