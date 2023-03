Deutschlands neuer Mittelstürmer Füllkrug, der torgefährliche Teamplayer

Weitere zwei Tore am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Belgien versprach Füllkrug natürlich nicht. Wenige Minuten nach Kimmich stand er exakt an der selben Interview-Position wie der Münchner und wollte sich selbst überhaupt keine Heldenrolle beim Neustart der DFB-Elf nach dem WM-Desaster in Katar zuschreiben. „Nein, wir. Wir schießen die Tore“, sagte er mit zweimal deutlicher Betonung auf dem „Wir“. Selbstlos überließ er vor dem letztlich an den Pfosten geschossenen Elfmeter in der zweiten Halbzeit Kai Havertz den schon geholten Ball und verzichtete somit auf einen möglichen Dreierpack.