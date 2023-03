Die Anzeichen verdichten sich Kimmich löst Neuer wohl dauerhaft als Kapitän im DFB-Team ab

Das Amt mache ihn „stolz“, ließ Kimmich verlauten. Forderungen nach der Binde auf Dauer waren von ihm zwar nicht zu hören. Kimmich muss in Abwesenheit Neuers aber auch gar nicht so lautstark vorpreschen wie einst Philipp Lahm. Es mehren sich ohnehin die Anzeichen, dass er wie in seinem 75. Länderspiel am vergangenen Samstag gegen Peru (2:0) die Binde auch künftig tragen wird.