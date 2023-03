Aktion mit Personaltrainer Manuel Gajus So fit ist unser Fortuna-Fan in der Rückrunde schon

Andreas Urlichs muss in diesen Tagen niemand motivieren. Er hat irgendwann Gefallen daran gefunden, sich von seinem bisherigen Alltag und den damit verbundenen Gewohnheiten zu verabschieden. Der 42-Jährige ist der Gewinner unserer Aktion in Zusammenarbeit mit Personaltrainer Manuel Gajus. Fit für die Rückrunde – so lautete die Ansage. Und nun ist es mal wieder an der Zeit für einen kleinen Zwischenstand.