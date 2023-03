Borussias Mittelfeldspieler Grundsatzfrage bei Neuhaus hat neue Nahrung erhalten

Im Grunde ist es eine alte Leier in Gladbach: Wo ist Allrounder Neuhaus im zentralen Mittelfeld am besten aufgehoben: auf der Sechs, der Acht oder der Zehn? Die klassischen Achter – als solcher überzeugte Neuhaus in seiner Gladbacher Debütsaison unter Dieter Hecking – gibt es in der von Daniel Farke favorisierten 4-2-3-1-Grundordnung nicht. Borussias Coach ließ ihn in den Pflichtspielen bislang stets auf der Zehn spielen, die Änderung der Formation gegen Bremen zu einem 3-4-1-2 versetzte den gebürtigen Landsberger wieder auf jene Position, auf der er unter Marco Rose geglänzt hatte. Von der Doppelsechs aus war er bislang stets am torgefährlichsten, sein Treffer nun gegen Bremen unterstrich dies erneut.