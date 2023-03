Nach dem Oberligaspiel Warum der KFC Uerdingen und die SSVg Velbert so emotional reagieren

Auf der anderen Seite regaierte Velberts Trainer Dimitrios Pappas dünnhäutig, dabei hätte der 43-Jährige doch angesichts des tabellarischen Vorsprungs, der dem Klub nur noch theoretisch zu nehmenden Meisterschaft und des damit verbundenen Aufstiegs in die Regionalliga gute Gründe gehabt, souverän mit der Niederlage umzugehen. Stattdessen sprach er von einem verfehlten Ziel und machte den Schiedsrichter mitverantwortlich. „Wir wollten eine bessere Rückrunde spielen als die Hinrunde. Das ist uns bis jetzt nicht gelungen“, sagte er. „Wir haben die gleiche Punktzahl wie in der Hinrunde.“ Dabei schwang in seinen Worten etwas Überhebliches mit. Er beklagte vergebene Chancen und einen Fehler in der Defensive – und: „Dann waren es zwei klare Elfmeter, die wir nicht bekommen haben.“ Dabei war eines völlig klar: Die Aktion von KFC-Torhüter Robin Udegbe war hundertprozentig sauber. Aber auch hier drängt sich die Frage auf: Warum wurde auch auf der anderen Seite derart emotional reagiert?