Zufrieden nach zwei freien Tagen Darum hatte Fortuna-Trainer Thioune ein (fast) perfektes Wochenende

Als Fußballtrainer ein freies Wochenende zu haben, ist in der Regel die Ausnahme – innerhalb einer Saison sowieso. Fortunas Chefcoach Daniel Thioune kam nun erstmals seit längerer Zeit wieder in jenen Genuss; die Länderspielpause und der Verzicht auf einen Testkick machten es möglich. Doch so ganz konnte der 48-Jährige die Arbeit nicht hinter sich lassen, und das aus nachvollziehbarem Grund. Schließlich verstärkten am Samstag gleich sechs seiner Profis die Regionalliga-Mannschaft beim 3:0-Sieg in Lippstadt.