Champions League kompakt : Neapel demütigt Ajax - Inter besiegt Barcelona

Die Spieler von Neapel feiern einen Treffer. Foto: AP/Peter Dejong

Marseille Olympique Marseille profitierte beim 4:1 gegen Sporting von einer unglücklichen Vorstellung des Gäste-Keepers. Während Barcelona bei Inter verlor, verpasste Neapel Ajax eine heftige Abfuhr. Die Dienstagsspiele in der Zusammenfassung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der italienische Topclub SSC Neapel ist das bislang beste Team dieser Champions-League-Saison. Bei Ajax Amsterdam gewann Neapel am Dienstag spektakulär mit 6:1 (3:1). Die Italiener haben alle drei Gruppenspiele mit mindestens drei Treffern Unterschied gewonnen. Der FC Liverpool folgt in der Gruppe mit sechs Punkten nach einem souveränen Sieg gegen die Glasgow Rangers. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann durch Treffer von Trent Alexander-Arnold (7.) und Mohamed Salah (53.) per verwandeltem Foulelfmeter mit 2:0 (1:0).

Überraschender Tabellenführer in Gruppe B ohne Punktverlust bleibt der FC Brügge. Gegen Atletico Madrid siegte der belgische Meister mit 2:0 (1:0) und bleibt sogar ohne Gegentreffer. Unter anderem schoss Atleticos Antoine Griezmann einen Elfmeter an die Latte (77.).

In der Gruppe des FC Bayern München hat Inter Mailand das Duell zweier Fußball-Schwergewichte gegen den FC Barcelona mit 1:0 (1:0) gewonnen. Hakan Calhanoglu traf kurz vor dem Halbzeitpfiff aus der Distanz entscheidend (45.+2). Robert Lewandowski blieb blass.

In der Gruppe von Eintracht Frankfurt hat Olympique Marseille den ersten Sieg eingefahren. Die Franzosen gewannen gegen Sporting Lissabon mit 4:1 (3:1). Das Spiel fand wegen der Ausschreitungen beim Frankfurter 1:0-Sieg in Marseille im September unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Begünstigt wurde der Erfolg der Franzosen durch mehrere Fehler von Sporting-Torhüter Adan: Erst schoss der Torhüter unbedrängt Marseilles Angreifer Alexis Sanchez (13.) an, dann bedingte sein Fehlpass einen Treffer des ehemaligen Schalkers Amine Harit (16.). Kurz darauf sah der Torhüter wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte (23.). Nachdem auch sein Ersatzmann Franco Israel kurz nach seiner Einwechslung beim Treffer des ehemaligen Dortmunders Leonardo Balerdi (28.) patzte, war die Partie entschieden. In der Schlussphase traf Chancel Mbemba zum Endstand (84.).

FC Porto - Bayer Leverkusen 2:0 (0:0)

Foto: dpa/Rui Vieira 21 Bilder Rekordspieler der Champions League

Für Trainer Gerardo Seoane wird es beim Bundesligisten Bayer Leverkusen eng. Das Team des in der Kritik stehenden Trainers verlor in der Champions League beim FC Porto mit 0:2 (0:0). Hier gibt es einen ausführlichen Bericht.

Bayern München - Viktoria Pilsen 5:0 (3:0)

Bayern München hat in der Champions League das Achtelfinale klar im Visier. Vier Tage vor dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund besiegte die Mannschaft von Julian Nagelsmann den überforderten tschechischen Titelträger Viktoria Pilsen mit 5:0 (3:0) und führt die Tabelle in Gruppe C mit der Maximalausbeute von neun Punkten an. Es war das 31. Gruppenspiel ohne Niederlage - Rekord in der Königsklasse. Mehr zum Kantersieg des FC Bayern gibt es hier.

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:0

Eintracht Frankfurt hat auf der Traumreise durch Europa erneut den erlösenden ersten Heimsieg in der Königsklasse verpasst. Die lange überzeugenden Hessen mit einem 0:0 gegen Tottenham Hotspur um Starstürmer Harry Kane begnügen, bleiben aber dennoch in der engen Gruppe D voll im Rennen ums Achtelfinale. Mehr zum Spiel gibt es hier.

(sid/dpa/old)