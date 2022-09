Champions League kompakt : Tuchel-Nachfolger Potter mit Chelsea nur 1:1 – Schmidt und Benfica auf Rekordkurs

Chelseas Reece James (r) und RB Salzburgs Nicolas Seiwald kämpfen um den Ball. Foto: dpa/John Walton

Düsseldorf Im ersten Spiel nach Thomas Tuchel reichte es für den FC Chelsea gegen Red Bull Salzburg nur zu einem Remis. Dagegen feiert Roger Schmidt mit Benfica Lissabon den nächsten Sieg in der Königsklasse. Die Mittwochsspiele in der Zusammenfassung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch ohne Thomas Tuchel kommt der FC Chelsea in der Champions League nicht in Schwung. Beim Pflichtspiel-Debüt von Nachfolger Graham Potter kam der Premier-League-Klub am Mittwoch gegen den österreichischen Titelträger RB Salzburg nur zu einem 1:1 (0:0). Raheem Sterling (48. Minute) brachte die Blues in Führung, Noah Okafor (76.) glich aus. Mit einem Punkt bleibt Chelsea nach dem 0:1 zum Auftakt bei Dinamo Zagreb hinter den Erwartungen zurück.

Für Roger Schmidt ging die imposante Siegesserie mit Benfica Lissabon derweil weiter. Der neue Coach gewann mit den Portugiesen bei Juventus Turin mit 2:1 (1:1) auch sein zwölftes Pflichtspiel und kommt dem Clubrekord (15 Siege in Serie) immer näher. Arkadiusz Milik traf für die Italiener nach vier Minuten. João Mário (43./Foulelfmeter) und David Neres (55.) drehten für Benfica die Partie. Juventus steht dagegen mit null Zählern bereits unter Druck.

Mit sechs Punkten steht die Schmidt-Elf in der Gruppe H gemeinsam mit Paris Saint-Germain an der Spitze. Die Franzosen hatten beim 3:1 (1:1) bei Maccabi Haifa große Probleme. Superstar Lionel Messi (37.), der damit in 18 Spielzeiten in Serie in der Königsklasse traf, Kylian Mbappé (69.) und Neymar (88.) waren für das Star-Ensemble erfolgreich.

In der Dortmund-Gruppe kam der FC Kopenhagen zu einem torlosen 0:0 gegen den FC Sevilla. Beide Teams haben somit nach zwei Spieltagen einen Zähler geholt.

Lesen Sie auch In der Champions League : Bayer befreit sich vom Ballast

In einem kuriosen Spiel siegte der SSC Neapel mit 3:0 (0:0) bei den Glasgow Rangers und holte sich in der Liverpool-Gruppe den zweiten Sieg im zweiten Match. Matteo Politano (68./Handelfmeter), Giacomo Raspadori (85.) und Tanguy Ndombélé (90.+1) trafen für die Italiener. Rangers-Keeper Allan McGregor parierte zuvor gleich zwei Elfmeter von Neapel-Angreifer Piotr Zieliński (60.). Der erste gehaltene Versuch wurde wiederholt, weil McGregor sich zu früh von der Torlinie bewegte. Aber auch den zweiten Elfmeter konnte der 40 Jahre alte Routinier abwehren.

Leipzig-Schreck Schachtar Donezk hat derweil den nächsten Dreier in der Champions League verpasst. Der ukrainische Spitzenklub kam in Warschau gegen Celtic Glasgow nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der italienische Meister AC Mailand bezwang Dinamo Zagreb 3:1 (1:0) und feierte seinen ersten Sieg.

Lesen Sie auch 2:0 gegen Barcelona : FC Bayern siegt bei Lewandowskis Rückkehr

Celtic ging in der polnischen Hauptstadt, wo Donezk wegen des russischen Angriffskrieges seine Heimspiele austrägt, durch ein Eigentor von Artem Bondarenko (11.) in Führung. Der starke Mychajlo Mudryk (30.), der bereits beim 4:1 zum Auftakt in Leipzig getroffen hatte, glich aus. Für Glasgow war es nach dem 0:3 gegen Titelverteidiger Real Madrid der erste Punkt in Gruppe F.

Für Milan trafen der französische Weltmeister Olivier Giroud (45., Foulelfmeter), wie beim 1:1 in Salzburg Alexis Saelemaekers (47.) und Tommaso Pobega (77.). Zagreb kam durch Mislav Orsic (56.), der beim überraschenden 1:0-Erfolg gegen den FC Chelsea noch der Matchwinner war, zum zwischenzeitlichen 1:2.

(lonn/dpa/SID)