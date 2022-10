Warmschießen für den Klassiker : Bayern wollen „mit gutem Gefühl nach Dortmund“

München Der FC Bayern muss nach dem Befreiungsschlag gegen Bayer Leverkusen nachlegen. Viktoria Pilsen taugt in der Champions League als nächster Aufbaugegner für den Dortmund-Kracher in der Bundesliga.

Julian Nagelsmann ging mit einem zuversichtlichen Lächeln in die nächste Woche der Wahrheit mit dem ewigen Klassiker gegen Borussia Dortmund . Nach zwei kurzen Telefonaten mit seinen Corona-Patienten Joshua Kimmich und Thomas Müller hatte der Trainer von Bayern München beste Laune.

„Sie scharren mit den Hufen“, berichtete er, Nagelsmann ist „guter Dinge“, dass beide im Kracher beim BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) mitwirken können. Zuvor aber gelte es, noch ohne die beiden Anführer in der Champions League am Dienstag gegen Viktoria Pilsen (18.45 Uhr/DAZN) den nächsten Pflichtsieg einzufahren.