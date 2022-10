Volleyball : Rückschlag für den Verberger TV

Krefeld Der Verberger TV hat im dritten Spiel die zweite Niederlage kassiert. Der Volleyball-Verbandsligist verliert bei Kleverland Volleys glatt mit 0:3. Trainer Roland Matzke sieht noch viel Luft nach oben.

„Meine Mannschaft war gut auf den Gegner eingestellt“, sagt Matzke mit Blick auf den guten Start. Doch die Gastgeber, die sich durch eine starke Annahme und eine geringe Fehlerrate auszeichnete, konnten dank ihrer größeren Erfahrung eine höhere Konstanz in ihr Spiel bringen. Die Verberger hingegen verloren an Qualität bei der Annahme und gerieten so immer stärker ins Hintertreffen. Vor allem im dritten Satz wurden die Probleme der jungen Mannschaft deutlich. „Es schlichen sich viele Flüchtigkeitsfehler in unserem Spiel ein“, sagte Matzke. Alleine fünf Aufschlagfehler und sieben Annahmefehler machten sich letztendlich im deutlichen Satzergebnis bemerkbar. Hier will Matzke eine Entwicklung seiner Mannschaft in den kommenden Spielen sehen. Die Konstanz während eines Spieles komme automatisch mit der Erfahrung.